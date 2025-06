Рэпер Offset не выступит в Москве из-за массовой отмены рейсов

Киари Кендрелл Сифус родился 14 декабря 1991 года в городе Лоренсвилл, штат Джорджия, США. В 2008 году вместе с исполнителями Quavo и Takeoff создал группу Migos, благодаря которой и получил мировую известность. Группа распалась в 2022 году после убийства Takeoff. Всего Offset выпустил два сольных альбома — Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).