Рэпер Offset не выступит в Москве из-за массовой отмены рейсов

«К сожалению, произошел мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. Так как в шоу принимают участие еще три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придется провести шоу без Offset», — сказала генеральный директор Say Agency Анна Субчева.