Рэпер Offset не выступит в Москве из-за массовой отмены рейсов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выступление американского рэп-исполнителя Offset (Киари Кендрелл Сифус), которое должно было пройти 14 июня на сцене МТС Live Холла в Москве, не состоится, сообщили ТАСС организаторы. Причиной стали закрытие воздушных пространств и массовая отмена рейсов — последствия конфликта между Ираном и Израилем.
Другие участники шоу — Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump — успешно прибыли в Москву и выступят с запланированными сетами. Организаторы концерта Say Agency призывают всех, кто приобрел билеты, прийти на мероприятие и поддержать артистов.
«К сожалению, произошел мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. Так как в шоу принимают участие еще три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придется провести шоу без Offset», — сказала генеральный директор Say Agency Анна Субчева.
По ее словам, российская сторона всеми силами старалась помочь артисту прибыть в Москву. Возврат билетов можно осуществить по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.
Ранее артист дважды переносил мероприятия, изначальная дата концерта была назначена на 18 апреля.
Киари Кендрелл Сифус родился 14 декабря 1991 года в городе Лоренсвилл, штат Джорджия, США. В 2008 году вместе с исполнителями Quavo и Takeoff создал группу Migos, благодаря которой и получил мировую известность. Группа распалась в 2022 году после убийства Takeoff. Всего Offset выпустил два сольных альбома — Father of 4 (2019) и Set It Off (2023).