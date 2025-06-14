Женщины за колючей проволокой: корреспондент «ВМ» провел один день в следственном изоляторе

— Патриархией по всей стране проводится профилактическая работа с осужденными, у нас для этого есть специальный отдел. Ведь люди могут оступаться. Главное, чтобы они жили полноценной духовной жизнью. Священники считают, что важно уделять внимание заключенным, ведь многие к вере приходят через страдания. И в СИЗО содержится много талантливых людей. За каждым следственным изолятором закреплен священник, который проводит службы. Патриархия также постоянно посылает книги для изоляторов, чтобы верующие могли изучать историю православия — ведь некоторые из них, бывает, прикасаются к вере впервые в СИЗО. Задача священника — сделать так, чтобы осужденный человек не замкнулся в себе, не озлобился, а стал на путь исправления, подобрел. А для этого нужно встретиться и пообщаться с каждым заключенным. По большому счету это социальная работа, как и в нашем храме, находящемся при больнице. Мои коллеги исповедуют больных, которые находятся на больничной койке и не могут пожертвовать для церкви. Так в изоляторах священники выполняют очень важную миссию — сеют доброе, разумное и вечное ради того, чтобы в дальнейшем люди пришли к вере, проявили себя. Специально для этого в следственных изоляторах и в колониях создаются школы иконописи. Ведь иконопись — это доброе дело и помогает людям проявить свои творческие таланты. Благодаря таким увлечениям порой задержанные помогают сами себе стать добрыми. И от таких увлечений для общества тоже существует польза, так как человек выходит на свободу не озлобленным, а добрым. Заметьте, что для обеих сторон получается польза. И это великое дело!