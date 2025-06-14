Что лучше есть в жару: советы диетолога

Летние месяцы могут быть настоящим испытанием для нашего организма, особенно когда температура поднимается до высоких отметок. В такие дни важно не только поддерживать водный баланс, но и правильно питаться, чтобы избежать перегрева и сохранить энергию. Мы обратились к диетологу Ольге Ковальчук, чтобы узнать, какие продукты лучше всего подходят для жаркой погоды.