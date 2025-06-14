Что лучше есть в жару: советы диетолога

Летние месяцы могут быть настоящим испытанием для нашего организма, особенно когда температура поднимается до высоких отметок. В такие дни важно не только поддерживать водный баланс, но и правильно питаться, чтобы избежать перегрева и сохранить энергию. Мы обратились к диетологу Ольге Ковальчук, чтобы узнать, какие продукты лучше всего подходят для жаркой погоды.
1. Увлажняющие продукты.
В жару особенно важно следить за уровнем гидратации. Один из лучших способов поддерживать водный баланс — это употребление продуктов с высоким содержанием воды. К таким относятся:
• Арбуз: этот освежающий фрукт состоит на 90% из воды и содержит витамины A и C.
• Огурцы: они также имеют высокий водный состав и низкую калорийность, что делает их отличным перекусом.
• Помидоры: богаты антиоксидантами и помогают поддерживать уровень жидкости в организме.
2. Легкие салаты.
Салаты — идеальное блюдо для жаркой погоды. Они легко усваиваются и могут быть приготовлены из разнообразных свежих овощей. Диетолог рекомендует:
• Салат с зеленью и авокадо: богатый клетчаткой и полезными жирами, он помогает поддерживать чувство сытости.
• Салат с киноа: добавление этого злака не только увеличивает питательную ценность блюда, но и обеспечивает длительное насыщение.
3. Легкие белки.
В жару стоит избегать тяжелых мясных блюд. Вместо этого выбирайте легкие источники белка:
• Куриная грудка: запеченная или отварная, она отлично подходит для салатов или легких закусок.
• Рыба: особенно нежирные сорта, такие как треска или тунец, которые можно приготовить на гриле или запечь с лимоном и травами.
4. Фрукты и ягоды.
Летние фрукты и ягоды не только вкусные, но и полезные. Они содержат много витаминов и антиоксидантов:
• Ягоды: малина, клубника и черника — отличные варианты для перекуса или добавления в йогурт.
• Персики и нектарины: сладкие и сочные, они помогут утолить жажду и насытить организм витаминами.
5. Освежающие напитки.
Не забывайте о напитках! Вода — лучший выбор, но можно разнообразить рацион следующими вариантами:
• Травяные чаи: охлажденные чаи из мяты или лимона помогут освежиться.
• Смузи: готовьте смузи из фруктов и овощей с добавлением йогурта или миндального молока для получения питательного напитка.