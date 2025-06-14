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Что лучше есть в жару: советы диетолога

Летние месяцы могут быть настоящим испытанием для нашего организма, особенно когда температура поднимается до высоких отметок.

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Летние месяцы могут быть настоящим испытанием для нашего организма, особенно когда температура поднимается до высоких отметок. В такие дни важно не только поддерживать водный баланс, но и правильно питаться, чтобы избежать перегрева и сохранить энергию. Мы обратились к диетологу Ольге Ковальчук, чтобы узнать, какие продукты лучше всего подходят для жаркой погоды.

1. Увлажняющие продукты.

В жару особенно важно следить за уровнем гидратации. Один из лучших способов поддерживать водный баланс — это употребление продуктов с высоким содержанием воды. К таким относятся:

• Арбуз: этот освежающий фрукт состоит на 90% из воды и содержит витамины A и C.

• Огурцы: они также имеют высокий водный состав и низкую калорийность, что делает их отличным перекусом.

• Помидоры: богаты антиоксидантами и помогают поддерживать уровень жидкости в организме.

2. Легкие салаты.

Салаты — идеальное блюдо для жаркой погоды. Они легко усваиваются и могут быть приготовлены из разнообразных свежих овощей. Диетолог рекомендует:

• Салат с зеленью и авокадо: богатый клетчаткой и полезными жирами, он помогает поддерживать чувство сытости.

• Салат с киноа: добавление этого злака не только увеличивает питательную ценность блюда, но и обеспечивает длительное насыщение.

3. Легкие белки.

В жару стоит избегать тяжелых мясных блюд. Вместо этого выбирайте легкие источники белка:

• Куриная грудка: запеченная или отварная, она отлично подходит для салатов или легких закусок.

• Рыба: особенно нежирные сорта, такие как треска или тунец, которые можно приготовить на гриле или запечь с лимоном и травами.

4. Фрукты и ягоды.

Летние фрукты и ягоды не только вкусные, но и полезные. Они содержат много витаминов и антиоксидантов:

• Ягоды: малина, клубника и черника — отличные варианты для перекуса или добавления в йогурт.

• Персики и нектарины: сладкие и сочные, они помогут утолить жажду и насытить организм витаминами.

5. Освежающие напитки.

Не забывайте о напитках! Вода — лучший выбор, но можно разнообразить рацион следующими вариантами:

• Травяные чаи: охлажденные чаи из мяты или лимона помогут освежиться.

• Смузи: готовьте смузи из фруктов и овощей с добавлением йогурта или миндального молока для получения питательного напитка.