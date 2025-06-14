Генштаб: система подготовки операторов беспилотников создана в Беларуси

Генштаб сказал, что система подготовки операторов беспилотников создана в Беларуси. Подробности озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко, передает Sputnik.by.
Муравейко уточнил, что в Академии авиации на военном факультете готовят специалистов управления полетами, инженеров по эксплуатации беспилотников, операторов БПЛА самолетного типа.
— Это своеобразная система повышения квалификации тех специалистов, которые сегодня занимаются данными вопросами в войсках, — уточнил начальник Генштаба.
По его словам, указанные мероприятия проводятся в армии на регулярной основе. Муравейко акцентировал внимание на том, что Вооруженные Силы могут обеспечивать подготовку специалистов фактически для всех видов, а также типов БПЛА, которые применяются в войсках.
Начальник Генерального штаба заметил, что сегодня на военных факультетах в 12 белорусских вузах были созданы соответствующие классы, где планируется проводить подготовку более 20 000 студентов в год.
— Это тот потенциал, который будет востребован как в Вооруженных Силах, так и в других силовых структурах, — отметил озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Муравейко.
Он заявил, что в названном процессе также задействована и база ДОСААФ по проведению различных спортивных состязаний по дрон-рейсингу. Вместе с тем используются тренажерные классы, которые созданы в клубах военно-патриотического воспитания.
— Мы активно сотрудничаем с гражданскими вузами, и много людей, которые получили гражданские специальности — инженеров, техников, операторов или специалистов IT-технологий, — приходят к нам для того, чтобы заняться любимым делом — подготовкой, использованием, применением беспилотных авиационных комплексов, — заметил начальник Генштаба.
Ранее Генштаб сказал, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.
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