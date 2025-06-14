Жителя Прикамья будут судить за кражу металлолома с заброшенной фермы

В Куеде завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В ноябре в дежурную часть полиции поступило заявление от женщины 1967 года рождения: похищено ее имущество с территории фермы.
На месте следственно-оперативная группа провела осмотр, изъяла улики. Правоохранители установили личность предполагаемого виновника — это был ранее судимый 45-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.
Установлено, что днем фигурант ездил на рыбалку в с. Бикбарда, а по дороге заметил заброшенную ферму. Оглядевшись в помещении ангара, куединец обнаружил неисправную машину «ГАЗ-3102», двустворчатые металлические ворота, поворотно-откидные оконные створки с двухкамерными стеклопакетами, доборный комплект для хранения, основание саней, трубы, железнодорожные рельсы, части зернодробилки. У злоумышленника возникла идея сдать все это в пункт приема металлолома.
Вечером мужчина приехал на ферму, распилил металл газовым резаком, загрузил все части в машину и уехал. На следующий день он попросил знакомого, у которого был трактор, помочь вытащить из ангара советскую «Волгу». Заверив, что автомобиль принадлежит ему, куединец предложил приятелю купить ее за 10 тысяч рублей. Тот согласился, пообещав отдать деньги на следующий день.
Нарезанные металлические части общей массой около двух тонн фигурант сдал в пункт приема металлолома. Деньги он получить не успел, поскольку его задержали сотрудники полиции. Злоумышленник причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму более 240 тысяч рублей. Похищенное имущество изъяли и вернули заявительнице.
Теперь уголовное дело передано в суд.