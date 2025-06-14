Жителя Прикамья будут судить за кражу металлолома с заброшенной фермы

Вечером мужчина приехал на ферму, распилил металл газовым резаком, загрузил все части в машину и уехал. На следующий день он попросил знакомого, у которого был трактор, помочь вытащить из ангара советскую «Волгу». Заверив, что автомобиль принадлежит ему, куединец предложил приятелю купить ее за 10 тысяч рублей. Тот согласился, пообещав отдать деньги на следующий день.