21 и 22 июня перекроют северный подъезд к Батайску

После обследования путепровода специалисты обнаружили продольные и поперечные трещины в покрытии, выбоины, колейность по полосам движения. В итоге для предотвращения обрушения моста принято решение о его срочном ремонте. На мосту введут ограничения для движения большегрузов. Также с 21 по 22 июня мост будет полностью закрыт для движения транспорта.