Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 и 22 июня перекроют северный подъезд к Батайску

Мост на северном подъезде к Батайску два дня закроют на срочный ремонт.

Как создавалась новая Россия
Источник: телеграм-канал минтранс региона

Мост на северном подъезде к Батайску два дня закроют на срочный ремонт. Об этом сообщает донской минтранс.

После обследования путепровода специалисты обнаружили продольные и поперечные трещины в покрытии, выбоины, колейность по полосам движения. В итоге для предотвращения обрушения моста принято решение о его срочном ремонте. На мосту введут ограничения для движения большегрузов. Также с 21 по 22 июня мост будет полностью закрыт для движения транспорта.

Далее, с 23 июня из четырех полос оставят работающими только две до полного ремонта моста.