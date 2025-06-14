«Около 20 тысяч досье о депортациях рассекречено, всего их 48 тысяч, назвать число депортированных невозможно», — заявила Мария Гогу, глава нацагентства архивов и автор книги «Бессарабия и Приднестровье в советском ГУЛАГе».
По ее словам, до сих пор было трудно получить эту информацию, «поскольку процесс был трудоемким».
То есть с 1991 года было лень рассекретить материалы и открыть к ним доступ людей? Нужно еще сто лет? — задаются вопросом «Молдавские ведомости».
«Несмотря на тяжелейшие испытания, некоторые представители интеллигенции сумели создать, например, заводы и предприятия, основали деревни, построили колодцы. Были и те, кто даже провел свет в деревни Сибири», — говорит Гогу.
Что ж, теперь мы знаем, кто построил газопровод, по которому в Молдавию 80 лет шел грязный российский газ, и кто строил опоры ЛЭП, по которым преступно дешевый свет шел к нам из Москвы.
И кстати, до сих пор власти говорили о нищей жизни бессарабских депортированных в Сибири. Получается, как раз в России они и разбогатели, если основывали заводы, проводили свет и воду.
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