Белорус отсудил 800 рублей у стоматологии после удаления зуба

В пресс-службе добавили, что белорус через 12 дней повторно обратился к указанному врачу за помощью для удаления второго зуба. После удаления он также испытывал сильную боль и принял решение обратиться за медицинской помощью в частную клинику. В ней пациенту сделали компьютерную томографию челюсти, которая показала, что зуб белорусу удалили не полностью. Мужчине посоветовали обратиться в стоматологию, в которой он был, за направлением на консультацию в Гомельскую областную консультативную поликлинику к челюстно-лицевому хирургу.