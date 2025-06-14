Белорус отсудил 800 рублей у стоматологии после удаления зуба. Подробности обнародовали в пресс-службе Гомельского областного суда.
В сообщении сказано: в заявлении суду пациент указал, что 31 июля 2024 года он обратился за медпомощью к врачу-стоматологу-хирургу стоматологической поликлиники, который под местным наркозом удалил ему зуб.
«Спустя несколько часов после окончания действия анестезии он обнаружил повреждения в ротовой полости, испытал сильную боль. Каких-либо рекомендаций врачом дано не было», — отметили в сообщении.
В пресс-службе добавили, что белорус через 12 дней повторно обратился к указанному врачу за помощью для удаления второго зуба. После удаления он также испытывал сильную боль и принял решение обратиться за медицинской помощью в частную клинику. В ней пациенту сделали компьютерную томографию челюсти, которая показала, что зуб белорусу удалили не полностью. Мужчине посоветовали обратиться в стоматологию, в которой он был, за направлением на консультацию в Гомельскую областную консультативную поликлинику к челюстно-лицевому хирургу.
Пациент снова обратился к хирургу, который удалил ему два зуба. Однако направление ему не выдали, а оказали необходимую медпомощь.
«Поскольку его состояние не улучшилось, он повторно обратился в стоматологическую поликлинику для получения направления», — сказано в сообщении.
В суде отметили, что в период с 13 по 22 ноября 2024 года мужчина находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы. Ему проводились медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Кроме того, была проведена операция. Белорус обращался в Министерство здравоохранения, где ему был дан ответ про наличие недостатков в части диагностики и лечения выявленных у него заболеваний.
Истец отметил, что в результате некачественно оказанной помощи ему были причинены нравственные и физические страдания. Он просил взыскать со стоматологической поликлиники денежную компенсацию морального вреда и расходы за оказанную юридическую помощь.
В суде обратили внимание, что представитель ответчика во время заседания иск признала частично. Она сообщила, что при оказании медицинской помощи истцу были допущены недостатки: не проведено рентген-исследование, недостаточно полно оформлены документы, не указано назначенное ему лечение. Представитель ответчика добавила, что медпомощь белорусу была оказана, однако удаление зуба было сложным. Пациента не направили на рентгенологическое исследование из-за того, что врач был уверен — удаление прошло успешно.
Сообщается, что представитель ответчика просила учесть, что удаление зуба сопровождалось болевыми ощущениями. А также тот факт, что врач при норме приема 12 человек в день, принимает 30. Из-за этого он не в состоянии уделить достаточно внимания пациентам. Кроме того, она признала сумму иска в 200 рублей.
Суд Рогачевского района принял решение взыскать с ответчика в пользу истца 800 рублей компенсации морального вреда.
Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко похвасталась в Берлине своей Лабубу.
Ранее Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.
Кстати, в Беларуси налоговая при проверке такси нашла 100 миллионов рублей неуплаченных налогов: «Направляли уведомления несколько раз».