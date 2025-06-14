В Росавиации опровергли информацию о застрявших в аэропорту Сочи пассажирах

Представитель Росавиации Артём Кореняко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры рейса авиакомпании Red Wings, направлявшиеся в Тель-Авив, застряли в аэропорту Сочи.
«Пассажиров, которые должны были вылететь в Тель-Авив рейсом WZ-4311, в аэропорту Сочи сейчас нет», — сообщил Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, ночью людям предоставлялись напитки и горячие блюда. Тем, кто не отказался от полёта, было предложено размещение в гостинице в соответствии с федеральными авиационными правилами.
После закрытия воздушного пространства Израиля рейс был отменён, и пассажирам предложили вернуть деньги за билеты или дождаться возобновления полетов. Авиакомпания Red Wings приостановила рейсы в Израиль до 16 июня включительно.
Также стоит отметить, что изменения затронули маршруты в другие страны. Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о корректировке своих полётов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартерные рейсы) и Мале.
Ранее мы писали, что иностранные авиакомпании внесли корректировки в расписание из-за ситуации с военным конфликтом между Израилем и Ираном.