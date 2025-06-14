В городе Башкирии возбудили уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

Как отметили в ведомстве, постоянные перебои с водоснабжением в Бирске создают проблемы для местных жителей. От этого страдают пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми. По данным Следкома по Башкирии, городские службы не организовали подвоз воды, а многочисленные обращения от горожан с жалобами результата не принесли.