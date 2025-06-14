В городе Башкирии возбудили уголовное дело из-за проблем с водоснабжением

Накануне в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту проблем с водоснабжением в городе Бирске. Как оказалось, жители частного сектора регулярно жалуются на постоянные отключения воды.
Как отметили в ведомстве, постоянные перебои с водоснабжением в Бирске создают проблемы для местных жителей. От этого страдают пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми. По данным Следкома по Башкирии, городские службы не организовали подвоз воды, а многочисленные обращения от горожан с жалобами результата не принесли.
По факту многочисленных обращений жителей Бирска Следком по Башкирии возбудил уголовное дело. Дело на контроль взяли в центральном аппарате ведомства, а его председатель Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Доложить должен будет руководитель регионального управления СКР Владимир Архангельский.
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