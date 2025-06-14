Из-за дождя в Казани некоторые светофоры работают с перебоями

По сообщениям казанцев, вышли из строя светофоры на Мамадышском тракте, улицах Академика Сахарова и Азата Аббасова.
Сейчас на дорогах сильно ухудшена видимость из-за дождя, необходимо соблюдать особую осторожность.
Из-за непогоды в столице Татарстана наблюдаются сбои в работе светофоров. Об этом сообщают автомобилисты в соцсетях.
По сообщениям казанцев, вышли из строя светофоры на Мамадышском тракте, улицах Академика Сахарова и Азата Аббасова.
Сейчас на дорогах сильно ухудшена видимость из-за дождя, необходимо соблюдать особую осторожность.