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Из-за дождя в Казани некоторые светофоры работают с перебоями

Из-за непогоды в столице Татарстана наблюдаются сбои в работе светофоров. Об этом сообщают автомобилисты в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

По сообщениям казанцев, вышли из строя светофоры на Мамадышском тракте, улицах Академика Сахарова и Азата Аббасова.

Сейчас на дорогах сильно ухудшена видимость из-за дождя, необходимо соблюдать особую осторожность.