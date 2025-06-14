13 июня в Ростове-на-Дону в ТРЦ «Плаза» эвакуировали посетителей

Вчера в ростовском торгово-развлекательном центре «Плаза» на Коммунистическом проспекте объявили экстренную эвакуацию. Поводом стал анонимный звонок о возможной опасности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сигнал поступил в отдел полиции № 8. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу. Прибывшие специалисты тщательно осмотрели все помещения ТЦ.
Опасных предметов и веществ не обнаружено. Позже работа торгового центра была возобновлена в штатном режиме.
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