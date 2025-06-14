Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 июня в Ростове-на-Дону в ТРЦ «Плаза» эвакуировали посетителей

Ложная тревога: ТРЦ «Плаза» экстренно эвакуировали из-за анонимного звонка.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Вчера в ростовском торгово-развлекательном центре «Плаза» на Коммунистическом проспекте объявили экстренную эвакуацию. Поводом стал анонимный звонок о возможной опасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сигнал поступил в отдел полиции № 8. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Всех посетителей и сотрудников торгового центра вывели на улицу. Прибывшие специалисты тщательно осмотрели все помещения ТЦ.

Опасных предметов и веществ не обнаружено. Позже работа торгового центра была возобновлена в штатном режиме.

Подпишись на нас в Telegram.