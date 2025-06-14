Кабмин утвердил выплаты для ополченцев с инвалидностью в ДНР и ЛНР

Власти уточняют, что механизм выплаты направлен на поддержку всех участников боевых действий в ДНР и ЛНР, пострадавших после 2014 года. Решение о назначении выплат принимает комиссия на основании предоставленных документов и заключения о причинно-следственной связи между травмой или заболеванием и военной службой.