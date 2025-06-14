Кабмин утвердил выплаты для ополченцев с инвалидностью в ДНР и ЛНР

Ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, назначили единовременные выплаты.
Правительство России утвердило порядок назначения единовременных выплат ополченцам Донецкой и Луганской народных республик, получившим инвалидность вследствие участия в боевых действиях. Указ по выплатам подписал глава РФ Владимир Путин.
«Правительство определило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность», — сообщила пресс-служба кабмина в своем telegram-канале. Выплаты предоставят гражданам, принимавшим участие в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР или их органах с 11 мая 2014 года и ставшим инвалидами из-за полученных увечий или заболеваний.
Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности: инвалиды I группы получат 6,05 миллиона рублей, II группы — 5,2 миллиона рублей, III группы — 4,4 миллиона рублей. Для получения выплаты ополченцы должны обратиться в военный комиссариат, территориальный орган МВД или ФСБ по месту жительства или пребывания и подать письменное заявление.
К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы о подтверждении инвалидности, заключение военно-врачебной комиссии и военный билет. Выплаты осуществят финансовые подразделения Минобороны, МВД или ФСБ — в зависимости от того, какое ведомство оформило заключение о связи между инвалидностью и участием в боевых действиях.
Власти уточняют, что механизм выплаты направлен на поддержку всех участников боевых действий в ДНР и ЛНР, пострадавших после 2014 года. Решение о назначении выплат принимает комиссия на основании предоставленных документов и заключения о причинно-следственной связи между травмой или заболеванием и военной службой.
В марте Путин подписал указ о предоставлении единовременных выплат ополченцам Донбасса, которые с 2014 года получили статус инвалидов в результате военных действий. Размер выплаты может достигать шесть миллионов рублей.