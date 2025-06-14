В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50

"Из них 40 автобусов будут выведены на маршруты N1 и N50, обслуживающие Красноглинский район (автобусы МАЗ 203 2020 года выпуска взамен автобусов ЛИАЗ 2014−2015 годов выпуска). Автобусы уже прибыли в Самару. Сейчас они проходят предрейсовую подготовку. amp;raquo;, — рассказали также в дептрансе.