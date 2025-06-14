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В Самаре обновят автобусы на маршрутах № 1 и № 50

Вывод на маршруты запланирован 16—17 июня 2025 года.

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Источник: Freepik

В Самаре закупили 70 новых автобусов. Как сообщили в городском департаменте, транспорт приобретен на собственные средства компании-перевозчика.

"Из них 40 автобусов будут выведены на маршруты N1 и N50, обслуживающие Красноглинский район (автобусы МАЗ 203 2020 года выпуска взамен автобусов ЛИАЗ 2014−2015 годов выпуска). Автобусы уже прибыли в Самару. Сейчас они проходят предрейсовую подготовку. amp;raquo;, — рассказали также в дептрансе.

В январе губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале заявил, что в 2025 году в Самару прибудут 300 новых автобусов, в Тольятти — 48 автобусов и 7 троллейбусов, пишет 63.ру.