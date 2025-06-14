«В яме глубиной два метра из земли торчала голова». Волонтеры нашли заживо закопанную собаку в Светлогорском районе

Волонтеры нашли заживо закопанную собаку в яме под Светлогорском. Подробности рассказали в эфире телеканала ОНТ.
В сообщении говорится, что группа волонтеров прочесывала лес в Светлогорском районе в поисках пропавшего мужчины. Координатор поисково-спасательного отряда Дмитрий Якубчик сообщил, что услышал в какой-то момент команду стоп.
— Подойдя ближе, увидел: большая вырытая яма, глубиной метра два, а в ней из земли торчит голова собаки с чем-то завязанным на шее. Подумали, что неживая, — отметил Якубчик.
Волонтеры нашли заживо закопанную собаку в яме под Светлогорском. Фото: ont.by.
Он добавляет, когда собаку окликнули, то она повернула морду. Координатор обратил внимание, что спустился в яму и заметил, что на шее животного завязан шарф.
— Одна бровь у собаки была рассечена, друг глаз был залит кровью, — заявил Дмитрий Якубчик.
По его словам, из кителя и палок сделали носилки и положили туда собаку, которую достали из ямы. Волонтеры обратились за помощью к коллеге из Светлогорска, которая занимается спасением животных, и договорились встретиться с ней на трассе, чтобы передать собаку.
В эфире телеканала заметили, что зоозащитники оперативно доставят Ники (именно так назвали собаку) в минскую ветеринарную клинику, где ее прооперировали, диагностировав черепно-мозговую травму и отек трахеи. Жизни животного сейчас ничего не угрожает. У собаки появились новые хозяева, она восстанавливается. Милиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.
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