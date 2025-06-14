В Омской области завершился ремонт участка дороги Тара — Усть-Ишим

Ремонт дороги начали еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На 3-х участках трассы Тара — Усть-Ишим подрядчик провел замену дорожного полотна. Старое изношенное — сняли, основание укрепили методом холодного ресайклинга. И после уже приступили к укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины тоже укрепили.