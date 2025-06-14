В Омской области завершился ремонт участка дороги Тара — Усть-Ишим

В Омской области завершился ремонт участка Тара — Усть-Ишим на дороге Тобольск — Тара — Томск. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. В ходе работ подрядчик в общей сложности обновил больше 17 километров трассы. Ремонт дорожники провели на 3-х участках в Тевризском районе.
Ремонт дороги начали еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На 3-х участках трассы Тара — Усть-Ишим подрядчик провел замену дорожного полотна. Старое изношенное — сняли, основание укрепили методом холодного ресайклинга. И после уже приступили к укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины тоже укрепили.
Провели работы и по обеспечению безопасности дорожного движения: уже на обновленный асфальт нанесли разметку. И установили дорожные знаки.