Ростовскую область накроют ливни с градом

По данным синоптиков, 14 июня с 15 часов до конца суток регион накроют мощные ливни. А 15 и 16 июня непогода продолжит устанавливать свои правила в Ростовской области. Так, жителям стоит готовиться к сильным дождям, грозовым фронтам, граду, порывистому ветру до 23 метров в секунду.