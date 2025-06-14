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Ростовскую область накроют ливни с градом

Гроза, град, ураган: что ждет Ростовскую область в ближайшие дни.

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Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область ждет ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Непогода ожидается с вечера 14 июня до конца 16 июня. Синоптики прогнозируют экстремальные погодные явления.

По данным синоптиков, 14 июня с 15 часов до конца суток регион накроют мощные ливни. А 15 и 16 июня непогода продолжит устанавливать свои правила в Ростовской области. Так, жителям стоит готовиться к сильным дождям, грозовым фронтам, граду, порывистому ветру до 23 метров в секунду.

Жителям региона рекомендуется по возможности остаться дома, парковать автомобили в безопасных местах, а также не находиться в близи рекламных конструкций и деревьев. В случае ЧС немедленно звоните 112.

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