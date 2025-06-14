Биолог: озеро в парке Металлургов в Самаре заболотилось из-за водорослей и птиц

Самару ждет очистка озера в Парке Металлургов, поскольку оно начало превращаться в болото. Об этом ранее рассказал «МК в Самаре».
Ученые поясняют причину происходящего: озеро напоминает большой аквариум, где при отсутствии природного баланса и спокойной стоячей воде летом водоросли быстро разрастаются от тепла и солнечного света.
К этому добавляется жизнедеятельность водоплавающих птиц, чьи отходы способствуют накоплению азота, усиливающего процесс цветения воды. Об этом рассказал портал 63.ру.
Жители города встревожены состоянием озера, которое периодически сильно заростало зеленью и становилось непригодным для отдыха.
Работы по очистке запланированы завершить до середины июня текущего года. Весной тут исчезла вся рыба, однако мэрия обещает восстановить экосистему путем поэтапного восстановления водоема и скоро вновь запустить туда рыб.
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