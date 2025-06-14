В Иркутской области отремонтируют дороги к медучреждениям

В 2025 году в регионе приведут в нормативное состояние 15 участков дорог, ведущих к больницам и поликлиникам. Основные работы пройдут в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области, на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей.
— Ремонт дорог к медучреждениям — это не просто инфраструктурная задача, а вопрос здоровья и жизни людей. Властям и дорожным службам необходимо уделять особое внимание таким маршрутам, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к медицинской помощи для всех граждан. В этом году на ремонт таких дорог направлено более одного миллиарда рублей, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
В Иркутске планируется отремонтировать 11 участков общей протяженностью около 10 километров. Среди ключевых объектов — улица Трилиссера (1,56 км), ведущая к противотуберкулезному диспансеру и детской больнице, а также Подгорная улица (1 км), по которой можно добраться до Научного центра хирургии и травматологии. Особое внимание уделят дорогам к онкологическому диспансеру и другим важным медучреждениям.
В Ангарске обновят 2,36 километра дорожного полотна, включая участок улицы Коминтерна, ведущий к областному онкодиспансеру. В Черемхово и Усолье-Сибирском приведут в порядок подъездные пути к детским поликлиникам, что значительно улучшит их доступность для маленьких пациентов и их родителей.