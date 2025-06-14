В Иркутской области отремонтируют дороги к медучреждениям

— Ремонт дорог к медучреждениям — это не просто инфраструктурная задача, а вопрос здоровья и жизни людей. Властям и дорожным службам необходимо уделять особое внимание таким маршрутам, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к медицинской помощи для всех граждан. В этом году на ремонт таких дорог направлено более одного миллиарда рублей, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.