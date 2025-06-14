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Новосибирского актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана

Артиста вместе с группой иностранцев перевезли в Азербайджан.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

14 июня новосибирский актер Никита Кологривый был эвакуирован из Ирана в столицу Азербайджана Баку вместе с группой иностранцев. Об этом сообщает азербайджанский телеграм-канал CBC TV.

В общей сложности из Ирана в Азербайджан было эвакуировано около 90 человек. Среди них граждане РФ, Беларуси, Латвии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии. Из россиян, помимо Кологривого, в Баку перевезли режиссера и актера Федора Бондарчука. Он сообщил, что кто-то из эвакуированных вылетит в Россию уже 14 июня, другие — чуть позже.

Судя по видео азербайджанских СМИ, Никита Кологривый в полно порядке. Актер помахал на камеру и представился.