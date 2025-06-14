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Заболеваемость корью в Нижегородской области выросла в 2 раза

В Нижегородской области отмечен двукратный рост заболеваемости корью: показатели в прошлом году возросли с 8,92 до 15,35 случаев на каждые 100 тысяч жителей.

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Это, по мнению специалистов, произошло из-за снижения коллективного иммунитета к заболеванию, поскольку многие стали отказываться от прививок против кори.

Между тем вакцинация — наиболее эффективный способ защиты, написал в своём телеграм-канале главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Если в прошлом году иммунизацию прошли почти 33 тысячи нижегородцев, включая 26 тысяч детей, то с начала этого года ежемесячно вакцинировались только около 2,5 тысяч человек.

Напомним, вакцинация против кори проводится детям в 1 год с последующей ревакцинацией в шесть лет. Взрослым рекомендуется сделать прививку в 35 лет. Женщинам, планирующим беременность, следует сделать укол не позднее, чем за два месяца до зачатия.