Заболеваемость корью в Нижегородской области выросла в 2 раза

Между тем вакцинация — наиболее эффективный способ защиты, написал в своём телеграм-канале главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Если в прошлом году иммунизацию прошли почти 33 тысячи нижегородцев, включая 26 тысяч детей, то с начала этого года ежемесячно вакцинировались только около 2,5 тысяч человек.