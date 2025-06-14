Самарский нутрициолог Пронягина: летом растениями не наешься, одного салата мало

Психолог и специалист по питанию Ирина Пронягина поделилась мнением с порталом sovainfo.ru относительно изменения пищевых привычек в теплое время года.
Она подтвердила, что сокращение порций и снижение частоты приема пищи в летний сезон вполне естественны, однако важно сохранять баланс питательных веществ.
Эксперт акцентировала внимание на важности правильного соотношения белков, жиров и углеводов в рационе, подчеркнув, что набор веса чаще всего обусловлен дисбалансом продуктов питания, а не самим наличием традиционных гарниров.
Также Ирина обратила внимание на популярное летнее блюдо — салат из свежих овощей, отметив, что оно практически не обеспечивает организм достаточным количеством клетчатки, необходимой для поддержания нормального пищеварения и продолжительного ощущения насыщенности.
Она рекомендовала включать в рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые крупы, зелень и другие местные овощи, наряду с источниками белка животного происхождения, такими как мясо, рыба или молочные продукты.
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