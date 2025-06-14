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В Ростовской области за минувшую ночь дважды объявляли беспилотную опасность

В ночь на 14 июня в Ростовской области два раза объявляли ракетную опасность.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области дважды за ночь предупреждали о беспилотной опасности. Сообщения приходили от МЧС России.

Так, режим «Беспилотная опасность» действовал с перерывами до самого утра 14 июня. Первые тревожные сообщения пришли на телефоны дончан 13 июня в 22:43. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, находиться в помещениях и не подходить к окнам. Второе сообщение пришло уже ночью 14 июня около 04:33. Только в 07:59 дончане получили СМС с отменой беспилотной опасности.

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