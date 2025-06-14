Огромное поле мака нашли и уничтожили в Берестовицком районе

В МВД предупредили, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов влекут наложение штрафа до 20 базовых величин (840 рублей). Однако за такие действия предусмотрена и уголовная ответственность, если целью является дальнейший их сбыт или изготовление наркотиков — до 15 лет лишения свободы.