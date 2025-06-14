Огромное поле мака нашли и уничтожили в Берестовицком районе

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Берестовицком районе огромное поле дикорастущего мака, плантацию уничтожили с использованием сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
В МВД напомнили, что в республике с 1 июня началась специальная программа «Мак», которая продлится до 15 сентября. Ее проводят для пресечения распространения растительного наркосырья, выявления и ликвидации посевов таких культур.
«В Берестовицком районе сотрудники наркоконтроля Гродненщины совместно с участковым инспектором милиции выявили очаг произрастания наркосодержащего растения площадью 15 гектаров», — сказали в МВД.
Там также уточнили, что при помощи тракторов было уничтожено свыше 3,5 тонн сырья дикого мака.
В МВД предупредили, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов влекут наложение штрафа до 20 базовых величин (840 рублей). Однако за такие действия предусмотрена и уголовная ответственность, если целью является дальнейший их сбыт или изготовление наркотиков — до 15 лет лишения свободы.