Комитет по образованию назвал новые специальности в колледжах Минска в 2025

Специалист, говоря про новые специальности и квалификации заметила, что на уровне профессионально-технического образования в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко будут заниматься подготовкой операторов автоматических линий по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий.