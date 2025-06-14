Комитет по образованию назвал новые специальности в колледжах Минска в 2025 году. Подробности привела заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных, пишет БелТА.
Специалист, говоря про новые специальности и квалификации заметила, что на уровне профессионально-технического образования в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко будут заниматься подготовкой операторов автоматических линий по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий.
По словам Черных, в Минском государственном колледже техники и технологий строительства будет открыта специальность слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Вместе с тем в Минском государственном механико-технологическом колледже откроется специальность обработчика рыбы и морепродуктов.
— В этом же колледже на базе профессионально-технического образования будет открыта квалификация оператора персональных электронно-вычислительных машин и наладчика аппаратного и программного обеспечения для детей с ограниченными возможностями, — уточнила представитель Мингорисполкома.
Заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования Комитета по образованию обратила внимание, что спрос всегда велик. Она добавила, что стараются всегда предлагать что-то новое и интересное, так как «у таких детей достаточно ограниченный спектр получения профессии».
Кроме того, Черных отметила, что по уровню среднего специального образования будут открыты следующие специальности: воспитательная работа, строительство зданий и сооружений, библиотечное дело, техническая эксплуатация электронных устройств.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
Кстати, выпускница из Барановичей набрала 400 баллов из 400 возможных для поступления.
Кроме того, Совмин и КГК утвердили программу по стабилизации цен в Беларуси на 2025.