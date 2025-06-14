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Комитет по образованию назвал новые специальности в колледжах Минска в 2025

Комитет по образованию сказал о новых специальностях в минских колледжах в 2025 году.

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Источник: Комсомольская правда

Комитет по образованию назвал новые специальности в колледжах Минска в 2025 году. Подробности привела заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных, пишет БелТА.

Специалист, говоря про новые специальности и квалификации заметила, что на уровне профессионально-технического образования в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко будут заниматься подготовкой операторов автоматических линий по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий.

По словам Черных, в Минском государственном колледже техники и технологий строительства будет открыта специальность слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Вместе с тем в Минском государственном механико-технологическом колледже откроется специальность обработчика рыбы и морепродуктов.

— В этом же колледже на базе профессионально-технического образования будет открыта квалификация оператора персональных электронно-вычислительных машин и наладчика аппаратного и программного обеспечения для детей с ограниченными возможностями, — уточнила представитель Мингорисполкома.

Заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования Комитета по образованию обратила внимание, что спрос всегда велик. Она добавила, что стараются всегда предлагать что-то новое и интересное, так как «у таких детей достаточно ограниченный спектр получения профессии».

Кроме того, Черных отметила, что по уровню среднего специального образования будут открыты следующие специальности: воспитательная работа, строительство зданий и сооружений, библиотечное дело, техническая эксплуатация электронных устройств.

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