Медвежонок с острова Врангеля стал символом зоопарка «Роев ручей» в Красноярске

Полярный медвежонок, найденный на острове Врангеля, стал настоящей гордостью красноярского зоопарка «Роев ручей». Его история спасения продолжается уже почти 20 лет.
Весной 2006 года зоозащитники получили тревожное сообщение о беззащитном белом медвежонке, который остался без матери у исследовательской станции на острове Врангеля. Малыш находился в критическом состоянии: в возрасте около шести месяцев он выглядел как двухмесячный и был сильно истощён.
Красноярский зоопарк «Роев ручей» взял на себя ответственность за спасение медвежонка. Его путь к выздоровлению оказался непростым: он преодолел более 12 тысяч километров через Певек, Анадырь, Москву и, наконец, Красноярск, проведя почти сутки в дороге.
По прибытии ветеринары оценили состояние медвежонка как тяжёлое, и ему дали имя Феликс, что в переводе с латинского означает «счастливый». Спустя годы Феликс оправдал своё имя: сегодня он стал одним из самых заметных и любимых обитателей зоопарка, превратившись в крупного и здорового белого медведя.
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