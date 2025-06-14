Медвежонок с острова Врангеля стал символом зоопарка «Роев ручей» в Красноярске

По прибытии ветеринары оценили состояние медвежонка как тяжёлое, и ему дали имя Феликс, что в переводе с латинского означает «счастливый». Спустя годы Феликс оправдал своё имя: сегодня он стал одним из самых заметных и любимых обитателей зоопарка, превратившись в крупного и здорового белого медведя.