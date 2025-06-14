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В Монголии пройдут «Дни культуры Узбекистана»

Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым отправилась в Улан-батор, чтобы обсудить подготовку к культурному событию с руководством Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

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Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В столице Монголии Улан-баторе 22 — 25 июня пройдут «Дни культуры Узбекистана». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

В этой связи делегация во главе с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым встретилась с руководством Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

На встрече обсуждались вопросы организации на высоком уровне мероприятий, которые пройдут в рамках Дней культуры, а также подготовка к гала-концерту и фотовыставке, посвященной культуре и истории Узбекистана.

Члены узбекской делегации также ознакомились с деятельностью Государственного музея Чингисхана в Улан-Баторе. Во время беседы с руководством музея члены делегации предложили провести в будущем в музее выставку, отражающую узбекскую культуру.

Кроме того, делегаты посетили Монгольский театр оперы и балета, и ознакомились с ходом подготовки к мероприятиям Дней культуры.

В июне 2024 года в рамках официального визита главы Монгольского государства в Узбекистан в Ташкенте прошли мероприятия «Дни монгольской культуры».

В соответствии с двусторонним соглашением в нынешнем году в Улан-Баторе запланировано проведение мероприятий «Дни узбекской культуры».