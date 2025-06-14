В Монголии пройдут «Дни культуры Узбекистана»

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В столице Монголии Улан-баторе 22 — 25 июня пройдут «Дни культуры Узбекистана». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.
В этой связи делегация во главе с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым встретилась с руководством Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.
На встрече обсуждались вопросы организации на высоком уровне мероприятий, которые пройдут в рамках Дней культуры, а также подготовка к гала-концерту и фотовыставке, посвященной культуре и истории Узбекистана.
Члены узбекской делегации также ознакомились с деятельностью Государственного музея Чингисхана в Улан-Баторе. Во время беседы с руководством музея члены делегации предложили провести в будущем в музее выставку, отражающую узбекскую культуру.
Кроме того, делегаты посетили Монгольский театр оперы и балета, и ознакомились с ходом подготовки к мероприятиям Дней культуры.
В июне 2024 года в рамках официального визита главы Монгольского государства в Узбекистан в Ташкенте прошли мероприятия «Дни монгольской культуры».
В соответствии с двусторонним соглашением в нынешнем году в Улан-Баторе запланировано проведение мероприятий «Дни узбекской культуры».