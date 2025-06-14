Группа петербуржцев оказалась в Дубае без возможности вернуться домой

Туристы из Петербурга застряли в Дубае из-за невозможности вернуться домой на фоне конфликта Ирана и Израиля.
Рейс Дубай — Санкт-Петербург авиакомпании Flydubai был отменен из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.
В связи с этим несколько туристов из Северной столицы оказались в Объединенных Арабских Эмиратах дольше, чем они хотели. Люди пока что не имеют возможности вернуться домой.
Авиакомпания организовала им отель и трансфер до него, однако никакой конкретной информации гражданам не предоставляется, так же как обедов, ужинов и других благ, сообщает 78.ru.
«Неизвестно, сколько это все продлится. Исходя из того, что СМИ ничего не публикуют, никакой информации нет, чего ждать мы не знаем», — рассказал один из петербуржцев.
Ранее 6 рейсов между Петербургом и Ираном были отменены из-за обмена авиаударами израильской и иранской сторон.