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Группа петербуржцев оказалась в Дубае без возможности вернуться домой

Их рейс до родины отменили из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

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Источник: AP 2024

Туристы из Петербурга застряли в Дубае из-за невозможности вернуться домой на фоне конфликта Ирана и Израиля.

Рейс Дубай — Санкт-Петербург авиакомпании Flydubai был отменен из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

В связи с этим несколько туристов из Северной столицы оказались в Объединенных Арабских Эмиратах дольше, чем они хотели. Люди пока что не имеют возможности вернуться домой.

Авиакомпания организовала им отель и трансфер до него, однако никакой конкретной информации гражданам не предоставляется, так же как обедов, ужинов и других благ, сообщает 78.ru.

«Неизвестно, сколько это все продлится. Исходя из того, что СМИ ничего не публикуют, никакой информации нет, чего ждать мы не знаем», — рассказал один из петербуржцев.

Ранее 6 рейсов между Петербургом и Ираном были отменены из-за обмена авиаударами израильской и иранской сторон.