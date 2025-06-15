Молодежный день ПМЭФ в 2025 году: как пройдет главный экономический форум России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из самых важных событий в году не только для России, но и для стран мира. Начиная с 1997 года, для обмена опытом, обсуждения трендов мировой экономики, укрепления деловых отношений, развития и поиска партнеров и инвесторов в северную столицу страны прибывают главы государств, политики, экономисты, бизнесмены и многие другие.
21 июня 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет международный молодежный экономический форум «День будущего». Это ключевая площадка для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий развития нового поколения лидеров.
Мероприятие станет точкой притяжения для инициативной и талантливой молодежи, которая стремится реализовать себя в экономике, технологиях, устойчивом развитии и международном сотрудничестве. В центре внимания — практические решения, поддержка молодежных инициатив и создание условий для их масштабирования в России и за ее пределами.
Рассказываем, какие цели и задачи поставили организаторы Молодежного дня, как зарегистрироваться на мероприятие, какие условия участия в «Дне будущего», а также что ждет участников форума.
Цель и задачи Молодежного дня ПМЭФ
Главная цель Молодежного дня ПМЭФ — создать всесторонние условия для активного вовлечения молодежи в процессы личностного и профессионального роста через системное развитие наставничества, институциональную поддержку запуска бизнес-инициатив, эффективную профессиональную ориентацию, расширение участия в социально значимой волонтерской деятельности и интеграцию в международные научные и технологические проекты.
Задачи Молодежного дня на экономическом форуме:
- Подготовка лидеров завтрашнего дня. Создание эффективных механизмов отбора и целевой подготовки молодых специалистов, предпринимателей и управленцев, которые могут отвечать на вызовы новой экономической реальности и работать на передовой технологических, социальных и экологических преобразований.
- Институционализация наставничества. Развитие устойчивых форматов наставничества и диалога между поколениями как ключевых инструментов передачи управленческой, научной и бизнес-экспертизы в условиях ускоренной трансформации рынков и профессий.
- Практическое моделирование будущих сценариев. Интеграция молодежи в проектную деятельность через симуляции, хакатоны — интенсивные командные мероприятия, акселераторы и стратегические кейсы, которые отражают реальные задачи государственного управления, технологических компаний и глобальной повестки.
- Стимулирование молодежного технологического и предпринимательского старта. Создание среды для генерации и масштабирования молодежных бизнес-инициатив, особенно в сферах ИИ, устойчивого развития, импортонезависимости и цифровой экономики.
- Целевая профориентация и развитие навыков будущего. Формирование у молодежи осознанной профессиональной траектории с учетом перспектив рынка труда 2030 годов, развитие гибких и цифровых навыков, критического мышления и креативности.
- Интеграция в международные форматы и глобальные вызовы. Активное включение российской молодежи в международные научные, образовательные и социальные проекты, а также укрепление партнерств с глобальными инициативами: ООН, БРИКС, «Друзья для лидерства» и другими — и продвижение российской экспертизы на мировом уровне.
Молодежный день — 2025: дата проведения
В 2025 году Молодежный день состоится 21 июня. В этот раз в рамках ПМЭФ проведут Международный молодежный экономический форум. Мероприятие объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран и обеспечит живой международный диалог, обмен опытом и развитие устойчивых партнерств.
Ключевой момент международной повестки — сотрудничество с глобальными организациями, включая ООН и международную платформу Friends for Leadership, которая аккредитована при Экономическом и Социальном совете ООН.
На форуме особое внимание уделят стратегической деловой игре. Она посвящена моделированию Брюссельско‑Евразийского сотрудничества и совместному регулированию искусственного интеллекта как одного из важнейших вызовов ближайшего десятилетия.
Условия участия в Молодежном дне ПМЭФ
На Международный молодежный экономический форум приглашаются лица от 18 до 35 лет, которые являются:
- предпринимателями;
- специалистами;
- обучающимися образовательных организаций среднего и высшего образования;
- молодыми учеными;
- лидерами и представителями общественных организаций.
Организаторы молодежного дня также отмечают несколько критериев для участия. Среди них:
- корректное заполнение анкеты;
- наличие актуальных и открытых профилей в социальных сетях VK и «Одноклассники»;
- соответствие данных социальных сетей с ФИО в анкете;
- отсутствие в социальных сетях публикаций, изображений или комментариев, противоречащих законодательству Российской Федерации. Запрещены подписки на сообщества, признанные экстремистскими или запрещенными на территории РФ;
- отсутствие отрицательных отзывов или замечаний о поведении участника со стороны организаторов предыдущих мероприятий;
- на момент проведения форума участнику должно быть не менее 18 и не более 35 лет включительно.
Программа Молодежного дня ПМЭФ
В рамках Молодежного дня ПМЭФ‑2025 запланировано проведение более 30 высокоинтерактивных мероприятий: лекций, бизнес-симуляций и мастер-классов, которые проведут лидеры российского бизнеса, известные медийные предприниматели и профильные эксперты из ключевых отраслей экономики и технологий.
Рассказываем о самых интересных мероприятиях Молодежного дня ПМЭФ. Ознакомиться с полной программой можно на сайте Петербургского международного экономического форума.
1. «30 вопросов лидеру большого будущего»
Приглашенный спикер ответит на разнообразные вопросы от участников Молодежного дня в флеш-формате, который отличается динамичностью и краткостью. «30 вопросов лидеру будущего» создаст атмосферу, которая стимулирует творческое вдохновение и активную мотивацию молодых предпринимателей и перспективных лидеров к достижению амбициозных целей и реализации инновационных проектов.
2. «Система жизни победителей: от мечты к реализации»
Спикер поделится рабочими инструментами для достижения результатов и расскажет, как нужно подходить к работе в условиях быстро меняющейся среды и высокой конкуренции. Все рекомендации выступающего основаны на его личном опыте.
3. «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта»
Будущее мира стоит за искусственным интеллектом, который люди постепенно интегрируют в работу и повседневную жизнь. На мероприятии спикер расскажет участникам, почему владение AI-технологиями становится ключевым фактором не только личного профессионального успеха, но и устойчивого развития страны и мира в целом, а также как ИИ помогает создавать лучшее будущее уже сейчас.
4. «Кибермошенничество как инструмент информационной войны. Новый взгляд на цифровые угрозы и безопасность общества»
Кибермошенничество — один из ключевых инструментов современных информационных войн, который активно применяется злоумышленниками для подрыва доверия, влияния на общественное мнение и дестабилизации коммуникационной среды.
В рамках сессии с участием известных пранк-журналистов Вована и Лексуса участники форума изучат подлинные фрагменты, которые демонстрируют поведенческие паттерны злоумышленников, а также проведут подробный анализ применяемых манипулятивных техник, инструментов социальной инженерии и актуальных методов противодействия цифровым угрозам.
5. «Найти “свою” идею: как определиться с профессиональной деятельностью или направлением бизнеса»
Открытая беседа основателя инвестиционного холдинга Kismet Capital Group Ивана Таврина и первого заместителя главного редактора РБК Ирины Парфентьевой станет ключевым событием для молодых профессионалов, которые стремятся к осознанному карьерному росту и успешному старту в бизнесе.
Спикеры расскажут о стратегиях построения персонального карьерного пути в условиях новой экономической реальности, формировании предпринимательского мышления, а также о том, как найти «свою» профессию и заработать на своем деле.
Как зарегистрироваться на Молодежный день ПМЭФ
После прохождения регистрации участники получат доступ к Международному молодежному экономическому форуму — одному из центральных событий ПМЭФ‑2025. Объясняем, как подать заявку на участие, какие документы понадобятся и на что обратить внимание при регистрации.
- Первый шаг — зарегистрируйтесь на сайте «Росмолодежь. Бизнес».
- Второй шаг — подайте заявку на интересующее мероприятие.
- Третий шаг — зарегистрируйтесь на сайте roscongress.org.
Для последнего нужно:
- Зайти на сайт roscongress.org.
- Нажать в правом верхнем углу на кнопку «Вход в ЕЛК».
- Нажать «Зарегистрироваться» и заполнить регистрационную форму. Понадобятся ФИО, паспортные данные, а также фотография размером 480 на 640 пикселей.
- Внести информацию об организации.
- Заполнить контактные данные.
- Выбрать мероприятие фонда, в данном случае ПМЭФ.
При соблюдении условий на указанную электронную почту придет письмо для входа в личный кабинет. Там нужно будет подать заявку на участие в интересующих мероприятиях.
Заявка на участие рассматривается организационным комитетом не менее 10 дней. После получения приглашения нужно зайти в личный кабинет и подтвердить участие в соответствующем мероприятии. Для завершения оформления заявки на участие нужно провести оплату.
Сроки регистрации
Зарегистрироваться на Молодежный день в 2025 году можно было до 21 апреля включительно. Заявки принимались в личном кабинете в разделе «События».
О том, как прошел форум в 2024 году, можно узнать из отдельного материала.