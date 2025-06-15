Молодежный день ПМЭФ в 2025 году: как пройдет главный экономический форум России

Будущее мира стоит за искусственным интеллектом, который люди постепенно интегрируют в работу и повседневную жизнь. На мероприятии спикер расскажет участникам, почему владение AI-технологиями становится ключевым фактором не только личного профессионального успеха, но и устойчивого развития страны и мира в целом, а также как ИИ помогает создавать лучшее будущее уже сейчас.