Телеведущей Регине Тодоренко исполнилось 35 лет

В 2014 году Регина Тодоренко стала ведущей туристического шоу «Орел и решка. На краю света». По ее словам, она пришла на кастинг без особой веры в успех: «Я к тому времени уже поняла, что ничего не может быть круче путешествий. Даже купила книгу “Карта фестивалей”, в которой рассказывалось о праздниках, проходящих в разных уголках мира: мне хотелось побывать на каждом из них. Неожиданно руководители проекта “Орел и Решка” сказали, что я им подхожу в качестве ведущей, и я приступила к работе».