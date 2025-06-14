Следком Башкирии проверит, почему ребенку-инвалиду не выдавали лекарства

Накануне в приемную председателя Следственного комитета России обратилась женщина из Башкирии, которая сообщила, что ее пятилетнему ребенку не выдавали жизненно необходимые лекарства. Руководитель ведомства поручил провести проверку по данному факту и доложить ему о результатах.
По данным Следкома по Башкирии, жительница республики рассказала в своем обращении, что с января 2025 года ее пятилетней дочери инвалиду не выдавали лекарства. Если прекратить прием этого препарата, то здоровье ребенка может оказаться под угрозой. Из-за этого женщина была вынуждена покупать препарат за свой счет.
— Многочисленные обращения заявительницы в профильные структуры результатов не принесли, в связи с чем она вынуждена приобретать медикамент за свой счет, — пояснили в пресс-службе Следкома по Башкирии.
После обращения мамы девочки в приемную СКР, башкирские следователи начали процессуальную проверку, ее ход и результаты находятся на контроле центрального аппарата ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.