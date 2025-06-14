Следком Башкирии проверит, почему ребенку-инвалиду не выдавали лекарства

По данным Следкома по Башкирии, жительница республики рассказала в своем обращении, что с января 2025 года ее пятилетней дочери инвалиду не выдавали лекарства. Если прекратить прием этого препарата, то здоровье ребенка может оказаться под угрозой. Из-за этого женщина была вынуждена покупать препарат за свой счет.