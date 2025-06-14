В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

«По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За три месяца было заблокировано 30 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Мы продолжим усиливать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.