В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних самокатчиков

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Операторы проката в Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона, сообщает столичный департамент транспорта.
«По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде. За три месяца было заблокировано 30 тысяч аккаунтов, не прошедших проверку по возрасту. Мы продолжим усиливать безопасность поездок на самокатах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
Ликсутов также напомнил, что с этого года арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID. С начала сезона аккаунты подтвердили более 810 тысяч человек. В среднем в мае на самокатах совершали 230 тысяч поездок в сутки. Верификация позволяет не допускать к аренде детей и подростков и быстрее выявлять нарушителей ПДД.