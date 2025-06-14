Авиарейсы из Уфы в Дубай и обратно отменили из-за ситуации в Иране

По решению авиакомпании отменены два рейса — из Дубая в Уфу 14 июня и из Уфы в Дубай 15-го июня. Первый должен был вылететь в направлении башкирской столицы 14 июня в 20:45, а второй 15-го июня в 02:40. Как пояснили в Минтрансе Башкирии, связано это с закрытием неба над территорией Исламской республики Иран.