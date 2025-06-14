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Авиарейсы из Уфы в Дубай и обратно отменили из-за ситуации в Иране

Ближайшие рейсы из Уфы в Дубай и обратно отменены из-за закрытого неба.

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Источник: Комсомольская правда

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии со ссылкой на авиакомпанию FlyDubai, ближайшие рейсы из Уфы в ОАЭ и обратно отменены.

По решению авиакомпании отменены два рейса — из Дубая в Уфу 14 июня и из Уфы в Дубай 15-го июня. Первый должен был вылететь в направлении башкирской столицы 14 июня в 20:45, а второй 15-го июня в 02:40. Как пояснили в Минтрансе Башкирии, связано это с закрытием неба над территорией Исламской республики Иран.

— Будьте внимательны. По всем вопросам необходимо обращаться в авиакомпанию или туроператорам, — прокомментировали в министерстве транспорта Башкирии.

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