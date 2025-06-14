Сильная жара и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 15 июня

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу, Абай, на западе, юге Павлодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на севере Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на севере Северо-Казахстанской, на западе, севере, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре Карагандинской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.