В Иркутской области три долгожительницы отметили 100-летний юбилей

6 июня 100 лет исполнилось Нине Ивановне Чернобровкиной. Пройдя через тяжелый труд на шахте, лесозаготовках и железной дороге, она позднее работала в Олонской участковой больнице. Сейчас ветеран живет у дочери в Иркутске, но юбилей предпочла встретить на малой родине — в Боханском районе. Её род насчитывает уже четыре поколения: дочь, четверо внуков, десять правнуков и четверо праправнуков.