В Иркутской области три долгожительницы отметили 100-летний юбилей

В Иркутской области три удивительные женщины перешагнули 100-летний рубеж, став живыми свидетельницами целой эпохи. Их судьбы, наполненные трудом и преодолением, заслуживают особого уважения. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала губернатора региона Игоря Кобзева. 31 мая свой вековой юбилей отметила Татьяна Николаевна Пяткова из Черемхова.
— Всю свою жизнь она посвятила благородному делу — воспитанию детей. Работала в детском саду № 10 разреза «Северный». И в день юбилея Татьяна Николаевна получила поздравления от своих воспитанников со всех уголков нашей большой страны, — написал Игорь Кобзев.
Несмотря на возраст, Татьяна Николаевна сохраняет бодрость духа и активную жизненную позицию, окружённая любовью дочери, сына, двух внуков и четырех правнуков.
6 июня 100 лет исполнилось Нине Ивановне Чернобровкиной. Пройдя через тяжелый труд на шахте, лесозаготовках и железной дороге, она позднее работала в Олонской участковой больнице. Сейчас ветеран живет у дочери в Иркутске, но юбилей предпочла встретить на малой родине — в Боханском районе. Её род насчитывает уже четыре поколения: дочь, четверо внуков, десять правнуков и четверо праправнуков.
10 июня вековой рубеж перешагнула Клавдия Данчинова Щербакова из деревни Шалоты Нукутского района. Ее жизнь — настоящий пример стойкости: рано оставшись без родителей, она трудилась в тылу во время войны, а после — поднимала целину, работала на ферме. За трудовые подвиги Клавдия Данчинова удостоена нескольких государственных наград.