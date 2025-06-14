Лукашенко отреагировал на избиение собаки в Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область 14 июня, в субботу, отреагировал на избиение собаки в Гродненской области, сообщает БелТА.
Глава государства сказал, что у него к животным трепетное отношение.
— Где-то недавно в СМИ сообщалось, что в Гродненской области собаку избили, — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава Гродненского облисполкома Юрий Караев уточнил, что причастного к избиению собаки нашли сотрудники милиции.
— И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо, — отметил глава государства.
Президент напомнил, что несколько лет назад после подобного случая в Витебске он лично вмешался в ситуацию. Тогда избитого щенка привезли в Минск, в финале хоккейной тренировки Александр Лукашенко его подарил тренеру команды Дмитрию Баскову.
— Забрали, отдали. Сейчас спрашиваю у Баскова: «Как собака?» — «Ребенок», — сообщил глава государства.
Александр Лукашенко заявил, что не нужно позволять издеваться над животными. Он акцентировал внимание на том, что животные — самые беззащитные, «потому что они от нас защититься не могут».
— Мы можем. Они не могут. Поэтому их надо беречь, — уточнил президент.
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