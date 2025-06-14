Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз магнитных бурь на 15 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Как создавалась новая Россия

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

15 июня ожидается малая магнитная буря, мощность которой составит 4 балла. Она начнется в 12:00 по красноярскому времени. Шторм продлится до вечера 17 июня.

Геошторм будет средним, но очень долгим. Из-за этого могут появиться следующие симптомы: головокружение, мигрени и головные боли, перепады давления и апатия.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.