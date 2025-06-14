Опубликован прогноз магнитных бурь на 15 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
15 июня ожидается малая магнитная буря, мощность которой составит 4 балла. Она начнется в 12:00 по красноярскому времени. Шторм продлится до вечера 17 июня.
Геошторм будет средним, но очень долгим. Из-за этого могут появиться следующие симптомы: головокружение, мигрени и головные боли, перепады давления и апатия.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.