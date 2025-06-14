Маслят полное лукошко: какие грибы можно найти в лесу в середине июня

— Грибочки нужно промыть, отварить, обжарить с мелко нарезанным луком и натертой морковью и разбить смесь блендером. Грибной бульон прокипятить, опустить в него нарезанный картофель, немного овсяных хлопьев и сварить до готовности, после чего опустить в бульон разбитое блендером грибно-морковное пюре и прокипятить еще раз. Затем надо развести суп сливками до той густоты, которую вы предпочитаете. Подают его с мелко нарезанной зеленью и обжаренными на растительном масле гренками.