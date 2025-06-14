В Бурятии 11-летнюю девочку унесло течением на надувном матрасе

Ребёнка едва не унесло течением на надувном матрасе в Бурятии. На озере Гусиное в Селенгинском районе разыгралась опасная ситуация — 11-летнюю девочку течение унесло на 300 метров от берега, когда она плавала на надувном матрасе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС республики Бурятии, к счастью, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей.