В Бурятии 11-летнюю девочку унесло течением на надувном матрасе

Ребёнка едва не унесло течением на надувном матрасе в Бурятии. На озере Гусиное в Селенгинском районе разыгралась опасная ситуация — 11-летнюю девочку течение унесло на 300 метров от берега, когда она плавала на надувном матрасе. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС республики Бурятии, к счастью, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей.
— На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и старший госинспектор Селенгинского инспекторского участка ГИМС МЧС России. Ребенка спасли, доставив на лодке на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась, — поделились спасатели.
После происшествия со взрослыми провели разъяснительную беседу о строгом соблюдении правил безопасности на воде. Спасатели напоминают, что надувные матрасы не являются безопасным средством для плавания и могут представлять серьезную опасность, особенно для детей.