Ремонт на М-4 «Дон» приостановят до 15 сентября из-за отпускного сезона

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с завтрашнего дня частично приостановят дорожные работы. Как сообщила пресс-служба магистрали со ссылкой на «Автодор», ремонт отложат до 15 сентября.
Причиной стали традиционные летние пробки — в «Автодоре» решили минимизировать неудобства для водителей, пока поток машин вырос из-за сезона отпусков.
Однако расширение трассы продолжат: сначала строители добавят новые полосы в обоих направлениях, затем переведут на них движение и только после этого займутся реконструкцией старых участков.
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