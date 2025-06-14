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Ремонт на М-4 «Дон» приостановят до 15 сентября из-за отпускного сезона

Чтобы не мешать отпускникам: ремонт на М-4 «Дон» отложили до осени.

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Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с завтрашнего дня частично приостановят дорожные работы. Как сообщила пресс-служба магистрали со ссылкой на «Автодор», ремонт отложат до 15 сентября.

Причиной стали традиционные летние пробки — в «Автодоре» решили минимизировать неудобства для водителей, пока поток машин вырос из-за сезона отпусков.

Однако расширение трассы продолжат: сначала строители добавят новые полосы в обоих направлениях, затем переведут на них движение и только после этого займутся реконструкцией старых участков.

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