Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор

Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.