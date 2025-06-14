Мужчине, пытавшемуся поджечь трансформаторы в Хакасии, вынесли приговор

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Жителя Хакасии приговорили к 11 годам заключения за попытку поджога двух силовых трансформаторов, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
«На основании собранных доказательств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ноябре 2024 года 22-летний житель Саяногорска проник на территорию подстанции, обеспечивающей электроэнергией более 50 тысяч человек, с намерением поджечь два силовых трансформатора. Для этого он подготовил бутылки с зажигательной смесью. Однако завершить задуманное ему помешали не зависящие от него обстоятельства. Подозреваемого задержали правоохранители и изъяли орудия преступления.