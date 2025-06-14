Жители Ростова выбирают концепцию благосостройства фонтана на площади Ленина

На платформе «Активный ростовчанин» продолжается голосование за проект благоустройства территории у фонтана перед гостиницей «Амакс». По данным на текущий момент, в опросе уже приняли участие более трех тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Архитекторы представили пять вариантов реконструкции, включающих озеленение территории, организацию прогулочных зон, создание цветников, а также оборудование детских и спортивных площадок. Инициатива восстановления фонтана реализуется по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Глава администрации Ростова Александр Скрябин обратился к горожанам с призывом принять активное участие в голосовании.
— Это возможность для каждого жителя повлиять на облик нашего города, — отметил он.
Для удобства организованы несколько способов голосования: через платформу «Активный ростовчанин», а также с помощью QR-кодов, размещенных на информационных стендах на площади Ленина. Опрос продлится до конца июня.
Администрация города просит участников голосования рассказать о нем своим знакомым, чтобы максимальное количество жителей могло выразить свое мнение по этому важному для благоустройства города вопросу.