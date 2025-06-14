Жители Ростова выбирают концепцию благосостройства фонтана на площади Ленина

На платформе «Активный ростовчанин» продолжается голосование за проект благоустройства территории у фонтана перед гостиницей «Амакс». По данным на текущий момент, в опросе уже приняли участие более трех тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.