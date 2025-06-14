В Самарской области пройдут акции ко Всемирному дню донора крови 16 июня

Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Донорство жизненно важно для спасения многих людей, подчеркнули специалисты минздрава Самарской области.
За год в больницах региона проводят около ста тысяч процедур переливания крови. Каждый день сдавать кровь приходят сотни добровольцев. Об этом рассказал портал SOVAINFO.RU.
16 июня для доноров будут организованы специальные мероприятия: в Самаре (Ново-Садовая, 156); в Тольятти (Московский проспект, 19); в Сызрани (улица Солнечная, 40).
Кроме того, пройдёт выездная акция в Новокуйбышевске (поликлиника, улица Островского, 32).
Итоги всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» накануне показали активное участие десятков тысяч человек из разных уголков страны.
Более 100 тысяч человек добровольно сдали кровь. Специальную награду получил коллектив Самарской областной клинической станции переливания крови за вклад в развитие донорского движения.
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