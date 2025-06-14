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Собянин: Между МЦК и станцией метро «Ботанический сад» появится новая пересадка

Между станцией Ботанический Сад Московского центрального кольца (МЦК) и одноименной станцией метро появится удобная пересадка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сейчас эта станция — одна из самых популярных. В среднем за рабочий день здесь совершается свыше 28 тысяч поездок. Более половины из них делается с пересадками из метро. Для этого нужно пройти по улице.

«Приняли решение улучшить пересадку. Построим здесь второй вестибюль МЦК. С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. На платформе установим лифты. Пересадка станет в четыре раза короче, а выход № 7 — свободнее», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin.

Кроме этого, благодаря новой интеграции в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами. Он свяжет жилые кварталы со стороны Снежной улицы и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом № 911 и улицей Вильгельма Пика.

Подземный вестибюль соединят также с торговым центром — здесь появится дополнительный выход с эскалатором.