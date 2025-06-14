Собянин: Между МЦК и станцией метро «Ботанический сад» появится новая пересадка

Сейчас эта станция — одна из самых популярных. В среднем за рабочий день здесь совершается свыше 28 тысяч поездок. Более половины из них делается с пересадками из метро. Для этого нужно пройти по улице.
«Приняли решение улучшить пересадку. Построим здесь второй вестибюль МЦК. С платформ появится спуск в подземный терминал, который будет интегрирован с метро. На платформе установим лифты. Пересадка станет в четыре раза короче, а выход № 7 — свободнее», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin.
Кроме этого, благодаря новой интеграции в районе появится сквозной переход под железной и автомобильной дорогами. Он свяжет жилые кварталы со стороны Снежной улицы и проезда Серебрякова с Проектируемым проездом № 911 и улицей Вильгельма Пика.
Подземный вестибюль соединят также с торговым центром — здесь появится дополнительный выход с эскалатором.