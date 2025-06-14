Волгоград признан благоприятным для проживания городом

Роспотребнадзор, подведя итоги 2024 года в докладе «Защита прав потребителей в Российской Федерации», признал Волгоград благоприятным для проживания городом. Это значимое событие, поскольку областной центр впервые преодолел пороговый показатель в 181 балл, необходимый для получения этого статуса, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Доклад Роспотребнадзора оценивает качество жизни в крупнейших городах России по целому ряду критериев, включающих в себя доступность медицинской помощи, качество продуктов питания, экологическую ситуацию, уровень развития инфраструктуры и многие другие факторы. Высокая оценка свидетельствует о положительных изменениях в различных сферах жизни городского населения.
Стоит отметить, что в 2024 году все крупнейшие города России получили статус благоприятных для проживания, но Волгоград и Омск впервые набрали нужное количество баллов. Лидирующие позиции в рейтинге, как и в предыдущие годы, заняли Москва и Санкт-Петербург, а третью строчку заняла Казань.