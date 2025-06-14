Волгоград признан благоприятным для проживания городом

Стоит отметить, что в 2024 году все крупнейшие города России получили статус благоприятных для проживания, но Волгоград и Омск впервые набрали нужное количество баллов. Лидирующие позиции в рейтинге, как и в предыдущие годы, заняли Москва и Санкт-Петербург, а третью строчку заняла Казань.