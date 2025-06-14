«Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем». Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня в Волковыске, говоря про ситуацию с картофелем, посоветовал белорусам один-два раза в неделю есть картошку, пишет БелТА.
Глава государства пояснил, что слишком частое употребление картошки в пищу может негативно сказаться на фигуре.
— Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент сказал белорусам, как часто можно есть картофель:
— Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре.
Кстати, молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 5 до 7 рублей за кило.
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