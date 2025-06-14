Шторм в Крыму — непогода обрушилась на Феодосию и движется на юг

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Феодосию и Судак. В ближайшие два часа шторм накроет центральные и южные районы Крыма. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
В Крыму объявлено двухдневное штормовое предупреждение. После обеда в субботу и в воскресенье в регионе ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с.
«По состоянию на 14:00 14 июня осадки до 1 мм зарегистрированы на территории городских округов Феодосия и Судак. Максимальные порывы ветра по Крыму — до 10 м/с», — сказано в сообщении спасателей.
При этом непогода смещается в центральную часть Крыма и к Южному берегу.
«В ближайшие два часа осадки прогнозируются в центральных и южных районах Крыма — до 1 мм. Максимальные порывы ветра прогнозируются до 15 м/с», — добавили в МЧС.
По данным спасателей, на данный момент происшествий, связанных с погодой, в Крыму не зарегистрировано.
Спасатели предупреждают, что во время непогоды высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий. При сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья и линии электропередачи.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, подчеркнули в МЧС.