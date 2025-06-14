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Самарский нарколог Андрей Щербань: есть 5 причин чтобы отказаться от алкоголя

Злоупотребление алкоголем негативно сказывается на здоровье организма, главным образом поражая сердечно-сосудистую систему.

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Злоупотребление алкоголем негативно сказывается на здоровье организма, главным образом поражая сердечно-сосудистую систему.

Уже после первого употребления сердечная мышца расширяется, подвергаясь изменениям, способствующим развитию инфаркта миокарда.

Спиртные напитки оказывают воздействие и на психическое состояние: сначала появляется чувство радости и веселья, но впоследствии это часто сменяется депрессией и раздражительностью.

Особое влияние оказывается на мозг, где этиловый спирт разрушает нервные клетки. Эритроциты начинают склеиваться, образуя тромбы, блокирующие мелкие капилляры, что ведет к гибели нервных клеток.

Регулярное употребление алкоголя способствует возникновению множества хронических заболеваний. Помимо вреда здоровью, возникают сложности финансового характера: небольшие дозы редко удовлетворяют пьющего, расходы на выпивку становятся регулярными и существенными.

Андрей Щербань, врач-нарколог, советует отказаться от убеждения, будто отдых возможен исключительно в сопровождении алкоголя.

Существует много альтернативных способов расслабиться и снять стресс, не прибегая к алкоголю: занятия спортом, принятие ванны, массаж, прогулки на природе и приятное общение.

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