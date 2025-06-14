Радий Хабиров лично поздравил жителей района Башкирии с Сабантуем

Сегодня, 14 июня, традиционный праздник Сабантуй, означающий окончание весенних полевых работ, проходит в Буздякском районе Башкирии. Поздравить сельчан с завершением посевной кампании в райцентр приехал глава региона Радий Хабиров.
В своих соцсетях Хабиров написал, что прибыл в Буздякский район, чтобы поздравить жителей с праздником и сказать спасибо за их труд.
— Отдельные слова благодарности и уважения — участникам СВО и их семьям. Многие мужчины из этого района достойно выполняют свой долг на спецоперации, низкий им за это поклон, — написал глава Башкирии на своей страничке в соцсетях.
Как отметил глава республики, Буздякский район крепкий, сильный и сплоченный. Он поделился своими планами посетить в районе несколько социальных объектов.
— Планирую посетить сегодня ряд социальных объектов и предприятий. Обсудим, какую поддержку мы можем оказать, — подытожил глава Башкирии.
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