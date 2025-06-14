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Прокуратура помогла прикамской пенсионерке вернуть деньги, похищенные мошенниками

Прокуратура Кишертского района Пермского края защитила в суде права пенсионерки, которая, поддавшись влиянию мошенников, перевела им свои сбережения — 25 тыс.

Как создавалась новая Россия

Прокуратура Кишертского района Пермского края защитила в суде права пенсионерки, которая, поддавшись влиянию мошенников, перевела им свои сбережения — 25 тыс. рублей.

При расследовании уголовного дела по этому факту был установлен владелец банковского счета, куда поступили деньги потерпевшей.

Мировой судья судебного участка Зианчуринского района Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с дроппера неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Пенсионерке уже возвращено более 27 тыс. рублей.