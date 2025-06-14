Прокуратура помогла прикамской пенсионерке вернуть деньги, похищенные мошенниками

Мировой судья судебного участка Зианчуринского района Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с дроппера неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Пенсионерке уже возвращено более 27 тыс. рублей.