Прокуратура помогла прикамской пенсионерке вернуть деньги, похищенные мошенниками

Прокуратура Кишертского района Пермского края защитила в суде права пенсионерки, которая, поддавшись влиянию мошенников, перевела им свои сбережения — 25 тыс. рублей.
При расследовании уголовного дела по этому факту был установлен владелец банковского счета, куда поступили деньги потерпевшей.
Мировой судья судебного участка Зианчуринского района Республики Башкортостан удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с дроппера неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Пенсионерке уже возвращено более 27 тыс. рублей.